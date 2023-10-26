Во время военного кабинета заслушали подробные доклады командующие относительно их направлений, оборонительных и наступательных действий, специальных задач.

Президент Владимир Зеленский провел заседание аоенного кабинета в специальном формате с участием всех командующих.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Очное присутствие всех командующих на местах: Сырский, Тарнавский, Игнатов, Москалев, Содоль", - заявил президент.

Видео дня

По его словам, во время военного кабинета заслушали подробные доклады командующие относительно их направлений, оборонительных и наступательных действий, специальных задач.

"Откровенный разговор на самые важные темы. Доклады главкома Залужного, министра Умерова, начальника ГУР МО Буданова и главы СБУ Малюка. План дальнейших действий с конкретными сроками и расчетами, подкрепленный поставкой от наших партнеров и собственным производством. Наращивание возможностей нашего ОПК", - отметил Зеленский.

Война в Украине: взаимодействие командующих

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный вчера провел работу на одном из пунктов управления Воздушных Сил ВСУ.

По его словам, вместе с начальником Генерального штаба и командующим воздушных Сил они обсудили ключевые вопросы по усилению противовоздушной обороны, применения авиационного вооружения и прикрытия объектов критической инфраструктуры в осенне-зимний период.

В то же время Зеленский заявил, что в течение всего дня был на связи с командующими и с теми, кто отвечает за обеспечение наших оборонительных и наступательных действий. "Снаряды, оружие, техника. Собственное производство. Поддержка воинов. Мы готовим и определенное расширение географии поставок в Украину от партнеров. Мы пройдем этот марафон и добьемся нашей победы. Главное - ежедневно добавлять силы Украине, нашему государству, нашим людям", - сказал президент.

Вас также могут заинтересовать новости: