При этом на Купянском, Бахмутском, Авдеевском продолжают атаковать.

На Лиманском, Запорожском и Шахтерском направлениях россияне осуществляют перегруппировку войск и сегодня штурмовых действий не вели. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечернем сводке относительно ситуации с российским вторжением.

При этом на Купянском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском направлениях сегодня продолжают атаковать украинских защитников, на последних двух направлениях – было горячее.

По данным Генштаба, в течение текущих суток произошло в общей сложности 45 боевых столкновений.

Видео дня

В частности, на Бахмутском направлении украинские воины отбили 4 атаки противника в районах Богдановки и Хромового Донецкой области. Также враг пытался восстановить утраченное положение возле Клещиевки и Андреевки, где наши защитники отбили 7 атак.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области: на Авдеевском направлении - в районах степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны отбито 14 атак. На Марьинском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши воины отбили 13 атак врага.

При этом, как информирует Генштаб, на Лиманском и запорожском направлениях захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели, продолжают перегруппировку войск. на шахтерском направлении противник сохраняет военное присутствие, осуществляет перегруппировку сил.

В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает проводить диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Генштаб информирует, что с начала суток враг нанес 14 авиационных ударов и совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В то же время авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, и еще один - по зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и артиллерийское средство противника.

Война в Украине - новости с фронта

Оккупационные войска пытаются окружить Авдеевку, активно применяя авиацию. По данным Генштаба, за прошедшие сутки горячее всего было на Марьинском направлении, где ВСУ отбили свыше 20 атак врага, и на Авдеевском.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя ситацию отметил, что сейчас Россия концентрирует большое количество людей и техники возле Авдеевки, однако военной целесообразности в этом шаге нет. Он считает, что российские операции здесь являются следствием политического решения, частью пропагандистского шага, чтобы показать, что оккупанты способны идти в наступление.

По его словам, сейчас оккупанты пытаются сконцентрировать возле Авдеевки подразделения, имеющие отношение к нескольким общевойсковым армиям. Обозреватель отметил, что российские силы перетягивают из Луганской области.

Вас также могут заинтересовать новости: