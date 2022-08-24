Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что те, кто воюют за Независимость, знают ее вкус.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный записал мощное обращение к украинцам по случаю Дня Независимости и поблагодарил защитников, которые мужественно защищают территориальную целостность нашей страны.

Соответствующее видео и комментарий он опубликовал на своей странице в Facebook.

Залужный подчеркнул, что те, кто воюют за Независимость, знают ее вкус.

Это вкус земли, въевшейся в кожу. Вкус крови и смерти, которой пронизан воздух. Соленый вкус слез. Независимость – это ответственность, лежащая на твоих плечах. Ты ведешь в бой и знаешь, что из него вернутся не все. И живые, и павшие остаются с тобой навсегда. На совести. И в памяти – сказал он.

Главнокомандующий также подчеркнул, что Независимость имеет голос – это голос предков и голос детей.

... Они гибли в боях, в ГУЛАГах, пухли от голода и костьми выкладывали дороги империй. Это крик матерей, которые хоронят своих детей. Голос тех, кто в мирных городах и селах просит о помощи под обломками своих разрушенных жилищ. Голос наших детей, которые не выбирали время и место рождения, но которым пришлось жить во времена большой войны – отметил Залужный

Как сообщал УНИАН, президент Зеленский в своем обращении по случаю Дня Независимости заверил, что Украина не будет искать с террористами взаимопонимания, а концом войны станет только победа.

Он отметил, что украинцы объединились и есть новая нация, которая появилась на свет 24 февраля, в 4 утра. Она не родилась, а возродилась, заметил президент.

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