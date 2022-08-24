По его словам, все изменились - кто-то родился во второй раз, а кто-то исчез - растворился как человек.

Украинцы вновь подтвердили свой выбор за независимость, идя в военкоматы, терроборону, волонтерское движение. Сейчас мы не будем искать с террористами взаимопонимания, а концом войны станет только победа.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в поздравлении по случаю Дня Независимости Украины.

"24 февраля нам выпало подтвердить слова делами. В этот день фактически состоялся второй всеукраинский референдум. Опять - главный вопрос. Опять - определяющий выбор. Но на этот раз сказать "да" нужно было не в бюллетене, а в душе и совести. Идти не на участки, а в военкоматы, тероборону, волонтерское движение, информационные войска или же просто устойчиво и добросовестно работать на своем месте, в полную силу, на общую цель", - подчеркнул он.

По его словам, все изменились - кто-то родился во второй раз, а кто-то исчез – растворился как человек, личность, гражданин, патриот, просто как украинец.

"Мы больше не будем мешать друг другу. Мы сделали выбор. Для кого-то - это Мариуполь. Для кого-то - Монако", - подчеркнул президент Украины.

Он отметил, что украинцы объединились и есть новая нация, которая появилась на свет 24 февраля, в 4 утра. Она не родилась, а возродилась, подчеркнул президент.

"Нация, которая не плакала, не кричала, не испугалась. Не сбежала. Не сдалась. И не забыла", - сказал Зеленский.

Он отметил, что враг думал, что мы встретим его цветами и шампанским, а взамен получил венки и "коктейли Молотова", ждал оваций, а слышит "хлопки". По его словам, оккупанты хотели пройти парадом в центре Киева, но сегодня на Крещатике можно увидеть этот "парад" - разбитая техника врага. Нам неважно, какая у вас армия, нам важно, какая у нас земля. Мы будем биться за нее до конца, подчеркнул президент Украины.

Зеленский сказал, что раньше мы говорили, что конец войны - это мир, а сейчас говорим: победа.

"Мы не будем искать с террористами взаимопонимания. Хотя понимаем русский язык, который вы пришли защищать. И убили тысячи людей, которых пришли освобождать", - подчеркнул он.

При этом Зеленский отметил, что украинцам сейчас больше понятен и близок Джонсон, который говорит по-английски, чем убийцы, насильники и мародеры, которые это все делали "по-русски".

"И мы не садимся за стол переговоров из-за страха, с пистолетом у виска. Для нас самое страшное железо – не ракеты, самолеты, танки, а кандалы. Не окопы, а оковы", - подчеркнул президент Украины.

При этом он добавил, что украинцы поднимут руки вверх только один раз – когда будем праздновать нашу победу по всей Украине, потому что мы не торгуемся своими землями и своими людьми - все 25 регионов, без каких-либо уступок или компромиссов.

"Донбасс - это Украина. И мы будем возвращать его, каким бы ни был этот путь. Крым - это Украина. И мы будем его возвращать. Каким бы не был этот путь",- подчеркнул Зеленский.

Ранее УНИАН уже сообщал, что за минувшие сутки украинские военные "відкобзонили" еще 150 российских оккупантов.

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