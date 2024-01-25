Нового варианта закона в стенах ВРУ еще нет.

В Верховной Раде Украины ожидают, что новый законопроект о мобилизации будет сбалансирован и более сфокусирован на мотивационной части для тех, кто должен быть мобилизован.

Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.

"Сейчас мы ждем новый текст законопроекта от Министерства обороны, Кабинета министров, которые являются инициаторами этого проекта закона. И я надеются, что все наши предложения, которые мы озвучили во время работы с первой версией законопроекта, который, честно говоря, был "сырым", были учтены и мы увидим новый законопроект уже сбалансированный, в большей степени сфоркусированный на мотивационной части для тех, кто должен быть мобилизован", — сказал нардеп.

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По словам парламентария, было предложено, в частности, что должна оставаться бронь для граждан с третьей группой инвалидности, то есть они не будут подлежать мобилизации; что не должно быть рассылки повесток по электронной почте и т.д.

"Прежде всего, не должны быть нарушены конституционные права человека, которые в предыдущем варианте закона, к сожалению, нарушались. Я говорю, что он будет сбалансирован, потому что с одной стороны там остаются все равно принудительные меры, потому что мобилизация — это не о желании, это наш долг — защищать страну, но вместе с тем там должно быть как можно больше стимулов, рекрутного, других подходов к людям, чтобы точно не хватали их на улице ЦКашники. Чтобы было максимально цифровизированное взаимодействие между человеком и тем же Центром, в частности, предлагается сделать электронный кабинет военнослужащего", — сказал Чернев.

Как пояснил нардеп, этот электронный кабинет должен быть исключительно для концентрации данных о военнообязанном. Об отправке повесток в этот кабинет речь не идет.

"После принятия закона, предполагается, что каждый военнообязанный должен актуализировать свои данные - прописка, место работы, то есть основные данные. Для того, чтобы не ходить каждый раз в военкомат предлагается сделать электронный кабинет военнообязанного, кабинет будет верифицирован", - пояснил Чернев.

Также он сообщил, что комитет получил множество запросов на то, чтобы уменьшить норма о демобилизации, которая предыдущим законопроектом определена в 36 месяцев.

"Со своей стороны мы не можем ее уменьшить без понимания, сколько людей останется в войсках. Мы предложили Генштабу посмотреть на то, чтобы была какая-то разница между теми, кто 36 месяцев воюет или в рядах ВСУ в тылу, и тех, кто на переднем крае. И возможно для них как раз уменьшить это количество месяцев до демобилизации. Но это на рассмотрение Генштаба, потому что они понимают полную картину", - отметил Чернев.

По словам нардепа, нового законопроекта в стенах ВРУ еще нет.

Предварительный законопроект о мобилизации - главные новости

В конце 2023 года Кабинет министров подал в Раду законопроект о мобилизации, который предусматривал усиление мобилизационных мероприятий. В правительственном законопроекте нашли много недоработок и в конце концов Кабмин отозвал документ из Рады.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, какие пункты в правительственном законопроекте о мобилизации нарушают права человека. По его словам, нарушением Конституции является добавление ТЦК дополнительных полномочий, а также возможность мобилизации лиц с инвалидностью третьей группы.

В Минобороны сообщили, что уже подготовили новую редакцию проекта закона о мобилизации.

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