Город страдает от постоянных вражеских обстрелов.

Город Торецк Донецкой области находится под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом в эфире телемарафона, комментируя заявления российской стороны, что их военные уже зашли в город, сказал начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик.

По его словам, враг таким образом ведет и информационную войну.

"Торецк остается свободным украинским городом, который страдает от сокрушительных обстрелов со стороны российского агрессора. Город свободный, он украинский, Вооруженные силы Украины контролируют и защищают территорию", - подчеркнул Чинчик. Видео дня

Он отметил, что заявления о якобы захвате оккупантами Торецка, это "чистой воды дезинформация", которая врагом используется для дестабилизации ситуации и влияния на мнения среди населения страны, в то же время ВСУ сдерживают наступление врага.

Чинчик рассказал, что люди эвакуируются - в частности, сегодня выехало из города 18 гражданских лиц. При этом из-за вражеских обстрелов в городе два человека сегодня были ранены в результате сбросов с вражеского FPV-дрона.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

Как сообщал УНИАН, соучредитель DeepState Роман Погорелый рассказал подробности о текущей обстановке возле Торецка. По его словам, российские оккупационные войска продолжают наступать в сторону города. Сейчас линия соприкосновения расположена на подступах к Торецку.

Как сказал эксперт, враг пытается подобраться к городу, чтобы зайти туда, используя плотную застройку этих населенных пунктов для сокрытия и закрепления. При этом работа по выявлению и уничтожению врага является чрезвычайно сложной и Силы обороны работают 24/7 дронами, артиллерией, техникой.

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