Ситуация крайне тяжелая и напряженная, но украинская линия обороны держится.

На Торецком направлении россияне уже больше месяца очень активно штурмуют украинские позиции, бьют КАБами и артиллерией, пытаются продвигаться то малыми, то большими штурмовыми группами и концентрируют очень большое количество пехоты.

В эфире телемарафона командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ Станислав Краснов рассказал об оперативной ситуации в его секторе на Торецком направлении, какие преимущества хочет получить враг и на какую тактику для продвижения российские оккупанты делают ставку.

"Наша линия обороны держится благодаря устойчивости нашей пехоты на нуле, профессионализму операторов дронов, артиллерии и высокому профессионализму командиров. Мы не отступаем, не даем врагу зайти непосредственно в сам Торецк и уничтожаем очень большое количество личного состава и средств врага", - акцентировал Краснов.

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На уточняющий вопрос, если оккупантам удастся взять Торецк, то какие преимущества приобретает враг, он пояснил, что от него очень близко к большому городу Константиновка.

"Который им конечно интересно как тактически, так и стратегически. А дальше, это уже прямой путь к Славянску и Краматорску - очень больших городов, с большим количеством населения. И также, они перерезают большие трассы, которые идут на Покровск. Это будет для них очень большая победа, во всех смыслах этого слова",- подчеркнул Краснов.

По словам военного, пытаясь прорвать оборону украинских войск, оккупанты активно используют артиллерию, авиацию и БПЛА, но основная ставка - на пехоту.

"По моему мнению, они готовились к этому прорыву долго, накапливали здесь тайно огромные резервы. Потому что, штурмуют они долгое время, несут огромные потери. Но при этом интенсивность штурмов не уменьшается, резервы у них все еще остаются. Ставка основная здесь, в первую очередь, исключительно на, так называемые, "мясные штурмы", - акцентировал он.

Краснов добавил, что для пехотных штурмов россияне используют "зеков, также сепаратистов, которые из них набраны в частные военные компании" и принудительно мобилизованных с оккупированных территорий, в частности, Донецка и Луганска.

"Тоже не жалеют их абсолютно, бросают "пушечным мясом" на наши позиции. Но, у них все равно успеха нет, несут они огромные потери", - подчеркнул он.

Военный заметил, что российские оккупанты имеют тотальное преимущество по применению авиации.

"Здесь ничего мы не можем противопоставить. Они бросают по нашим позициям десятки КАБов, бросают непосредственно по Торецку, пытаясь перерезать наши коммуникации и логистику. Но, прежде всего, из-за этих управляемых авиационных бомб страдают жители Торецка. Здесь почти все многоэтажки повреждены, в окрестностях уничтожены, а мирные люди, которые здесь жили, к сожалению, в большом количестве погибли из-за этого", - рассказал Краснов.

Он добавил, что в условиях боев в остатках плотной застройки очень важную роль играют БПЛА, которые на самом деле изменили правила войны.

"Это круглосуточная разведка - дневная и ночная. Только на этом держится наша оборона, потому что мы вовремя замечаем вражеские штурмовые группы и стараемся уничтожать их еще на подходах к нашим войскам. Если бы не это, то невозможно было бы удержать оборону. Во-вторых, это ударные БПЛА и сбросы с различных небольших дронов. Также FPV-камикадзе, которые здесь очень успешно применяются в очень большом количестве", - сказал Краснов.

Война в Украине - ситуация на фронте

В утренней оперативной сводке Генштаб ВСУ информировал, что за прошедшие сутки на линии фронта зафиксировано 149 боевых столкновений с противником.

На Торецком направлении враг сосредотачивал усилия недалеко от населенных пунктов Северное и Нью-Йорк, где, при поддержке авиации, совершил семь атак на позиции украинских войск.

Накануне командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Станислав Краснов рассказывал, что во время боев за город Торецк в Бахмутском районе Донетчины враг абсолютно не жалеет свою пехоту, раненым оккупантам не оказывают помощь, "им запрещают отступать, расстреливают тех, кто отступает". Сейчас противников полностью остановили, но ситуация очень тяжелая.

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