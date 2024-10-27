Российские оккупанты, по предварительным сведениям, открыли огонь по гражданской машине в конце октября.

Появилась информация, что в городе Селидово (Донецкая область) российские оккупанты расстреляли машину и женщин, правоохранители начали расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса - нарушение законов и обычаев войны.

В сети 27 октября опубликовали информацию, что противники убивали мирных жителей населенного пункта, сообщил Офис Генерального прокурора в Telegram. По предварительным сведениям, 24 числа захватчики из автоматического оружия расстреляли гражданскую машину.

"После этого на место происшествия прибыли военные ВСУ и, оттянув с линии огня пострадавшего, оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали гражданских из-под обстрела", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по сведениям СМИ, россияне расстреляли двух женщин:

"Также, как отмечают интернет-ресурсы, в районе частного сектора, который практически не пострадал от активных боевых действий, находятся тела погибших гражданских. То есть эти убийства происходили, предварительно, уже после взятия под контроль этих территорий противником".

В центре внимания Селидово - новости, которые уже сообщались

27 октября военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что россияне после двух месяцев тщетных атак на пригород Селидово смогли прорваться в городскую застройку. По сведениям издания Forbes, противники были близки к тому, чтобы окружить этот город.

Лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" сообщил, что россияне, которые прорвались в населенный пункт, начали расстреливать гражданское население.

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