Россияне достигли окраины села Вишневое и в случае его захвата смогут частично окружить Селидово.

Российские войска не прекращают наступления на Селидово, пытаясь окружить город, который является препятствием перед их главной целью – захватом Покровска.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, в субботу российские войска прорвались к югу от Селидово, продвинулись вдоль недействующей железной дороги и достигли окраины села Вишневое. При этом, если россиянам удастся захватить этот населенный пункт, они смогут частично окружить Селидово, отмечает Акс.

Как заявлял Украинский Центр оборонных стратегий, украинские войска удерживают свои позиции в Вишневом, но это удержание "может быть непрочным".

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Как отмечает Акс, это стандартная российская тактика - частично окружить укрепленное поселение, чтобы заставить защитников отступить – как это недавно произошло в Угледаре:

"То, что на окраинах Вишневого есть россияне, означает, что украинцы в Селидово… вероятно, строят планы по отступлению".

Он отмечает, что главной целью для российской армии по-прежнему является Покровск, поскольку это южный якорь "укрепленного пояса" городов, протянувшегося на юг от Славянска.

Однако Покровск – это гораздо более сложная цель, чем Селидово, подчеркивает аналитик. Так, Центр оборонных стратегий считает, что оборона города выдержит зиму и предстоящая битва за Покровск станет кульминацией наступательной операции противника.

Ситуация на восточном фронте

Как отмечал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, оккупанты после двух месяцев безуспешных атак пригорода Селидово, смогли прорваться в городскую застройку и теперь буквально заваливают город живой силой.

По словам генерал-лейтенанта Игоря Романенко, ситуация в Селидово переросла в стадию критической - и, скорее всего, Силам обороны придется покидать город.

При этом пресс-офицер 15 бригады Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов отмечал, что россияне пока не стирают Селидово с лица земли, потому что, вероятно, хотят в будущем задействовать его для наступления на Покровск.

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