Это произошло 6 октября.

Российские оккупанты совершили очередное военное преступление, расстреляв четырех пленных бойцов Национальной гвардии Украины вблизи города Селидово Донецкой области. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

Правоохранители установили, что 6 октября четверо военных НГУ выполняли служебно-боевые задачи на позициях в районе Селидово.

Около 13:00 оккупационные войска начали штурм укреплений, во время которого захватили украинских защитников в плен. Отмечается, что представители ВС РФ записали допрос раненых безоружных нацгвардейцев на видео.

Видео дня

"На следующий день Силы обороны вернули утраченные позиции и в ходе проведения поисковых мероприятий обнаружили тела убитых украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

В Офисе подчеркнули, что убийство военнопленных - грубое нарушение Женевских конвенций и его считают тяжким международным преступлением. Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Военные преступления россиян

Это не первый случай, когда россияне расстреливают пленных безоружных украинских бойцов. 18 октября возле города Селидово российские оккупанты расстреляли двух пленных воинов Во оруженных сил Украины.

В начале октября 2024 года стало известно, что российские оккупационные войска казнили 16 украинских военнопленных на Покровском направлении. В Офисе генерального прокурора Украины отмечали, что военное преступление оккупанты совершили в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

В общем, как сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, россияне убили уже более 100 украинских военнослужащих, которые сдавались в плен.

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