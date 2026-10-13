Зачем Трамп заключил дизельную сделку с Путиным: Reuters объяснил его настоящий план

Это соглашение якобы должно "смягчить" позицию Кремля.

Посланники президента США Дональда Трампа сообщили украинским чиновникам, что сделка о разрешении на экспорт российского дизеля – часть попытки вернуть Россию к переговорам после провала предыдущих усилий начать длительные переговоры о прекращении войны.

Специальный посланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф и зять президента Джаред Кушнер в ходе встречи в Майами заявили украинцам, что кремлевский диктатор Владимир Путин не готов вести переговоры о прекращении войны в Украине – и что объявленная дизельная сделка может помочь возобновить трехсторонние переговоры, пишет Reuters.

Сообщается, что дизельная сделка якобы может помочь "смягчить" позицию Москвы – в том числе потому, что "посылает сигнал о том, что Трамп открыт к тому, чтобы что-то делать" с Россией.

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В чем заключается сделка и чего требует Трамп

Эта сделка, по которой Россия поставит более 2,25 миллиона баррелей дизеля на американские и мировые рынки, вызвала волну критики со стороны некоторых американских законодателей.

Они заявляют, что сделка даст Москве деньги для ведения войны – не вынуждая Путина при этом идти на уступки для ее завершения. Вскоре Трамп публично защитил эту сделку – назвав ее "правильным выбором для американского народа".

Трамп подчеркивает, что это соглашение снизит цены на энергоносители в США, которые стали политической головной болью для его Республиканской партии перед решающими промежуточными выборами, которые определят контроль над Конгрессом.

Также Трамп хотел, чтобы украинцы перестали бить по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он все чаще заявляет, что атаки Украины повышают мировые цены на топливо – хотя большинство экспертов считают, что главный виновник высоких цен – это война в Иране.

В материале говорится, что идея была в том, что США могли бы вернуться к России и сказать: "Смотрите, украинцы перестали бить, а мы вам дали эту сделку. Теперь ваша очередь что-то сделать".

Есть сомнения в желании Москвы вести переговоры

Сообщается, что администрация Трампа и раньше пыталась задобрить Путина – в том числе через предложения об ослаблении санкций и возможных сделок по полезным ископаемым.

Ни одно из них, однако, не привело к существенному изменению ключевых требований России – и не убедило еt согласиться на всеобъемлющее соглашение о прекращении огня, пишет СМИ

Человек, близкий к Кремлю, и вовсе заявил, что Путин вернется за стол переговоров только тогда, когда "получит оставшиеся 11% Донбасса – которые он сможет представить внутри страны как победу".

Украина же заявляла, что не передаст России больше ни пяди территории – однако заморозка конфликта на существующих линиях фронта могла бы стать основой для мирного соглашения.

Другие новости о процессе переговоров между Украиной, Россией и США

Ранее УНИАН сообщал, что украинские переговорщики скоро проведут онлайн-переговоры с Уиткоффом и Кушнером. Им в доступной форме продемонстрируют факты нарушения Россией "энергетического перемирия", о котором ранее объявил президент США Дональд Трамп.

Кроме того, мы также писали о том, что Украина якобы "сорвала" мирные переговоры, со слов Путина Трампу. Путин сказал Трампу, будто бы Украина нанесла удары по российской избирательной инфраструктуре во время выборов в Госдуму РФ в сентябре 2026 года.

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