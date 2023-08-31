Мины были обезврежены саперами.

Саперы из состава подразделений, действующих на Запорожском направлении, обезвредили 5 российских противопехотных мин на пути представителей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, которые направлялись на ротацию.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он показал видео одного из этапов сегодняшней ротации представителей.

В нем объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления продемонстрировал, как на завершающих 500 метрах до Каменского моста, где обычно происходит ротация миссии МАГАТЭ, было найдено 5 мин. В видео отмечается, что этот коридор согласован и этих мин не должно было быть на дороге.

Также показана работа саперов, которые обезвреживают мины. После этого подъехали две машины ООН. В пресс-центре отмечают, что российская сторона прошла по неподконтрольной Украине украинской территории примерно полтора километра, аналогично тому как проходила наша сторона со своей стороны, когда впереди саперы. При этом не было ни одной детонации.

"Это говорит о том, что Украина придерживается международных стандартов и участок, который предназначен для обмена международными экспертами не забрасывается минами. Чего не скажешь о России. Пять мин мы сегодня обезвредили в течение последних получаса на последнем участке в 100-150 метров, который граничит с взорванным мостом", - отмечают в пресс-центре.

ЗАЭС под оккупацией: последние новости

Как сообщал УНИАН, ЗАЭС была оккупирована Россией в марте 2022 года и с тех пор она находится на грани катастрофы, оккупанты минируют станцию. На ЗАЭС находится миссия МАГАТЭ, которая проходит время от времени ротацию.

23 июля эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии площадки электростанции. Также они наткнулись на мины 3 августа.

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