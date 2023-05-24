По его словам, Минобороны на такие действия будет реагировать "крайне жестко".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу впервые прокомментировал прорыв бойцов "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" на территорию Белгородской области.

Как сообщает Телеграм-канал "Осторожно, новости", Шойгу считает, что это был теракт, а Минобороны якобы будет отвечать на такие действия "оперативно и предельно жестко".

"Во время КТО (контртеррористической операции - УНИАН) ударами авиации и огнем артиллерии и активных действий подразделений националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где ими продолжался огонь до полной ликвидации", - заявил Шойгу.

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По его версии, было уничтожено более 70 "диверсантов", а также автомобильную и бронетанковую технику.

Прорыв в Белгородскую область

22 мая бойцы РДК и российского легиона совершили рейд в Грайворонский район Белгородской области. В ГУР заявили, что на российской территории действуют только граждане РФ.

Позже бойцы объявили, что целью операции является создание демилитаризованной зоны между Россией и Украиной, уничтожение силовиков, которые служат путинскому режиму, а также демонстрация народам России, что создание очагов сопротивления и борьба с режимом возможны.

Белгородский губернатор в своих отчетах по прорыву заявлял, что чуть ли не лично уничтожил десятки бронетранспортеров MaxxPro. В РДК сегодня показали свою броню и иронично намекнули, что чиновник снова солгал.

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