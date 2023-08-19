Некоторым из убитых россиянами детей не было и года.

За время осады Мариуполя Донецкой области российские оккупанты убили по меньшей мере 147 детей. Об этом сообщили в Марупольском городском совете.

"Оккупанты признали количество убитых ими детей во время осады Мариуполя. Благодаря Мариупольскому сопротивлению удалось получить список убитых детей в Донецкой области за 2022 год. Мариупольские дети прошли через регистрацию в моргах на временно оккупированных: Мариуполь, Мангуш и Новоазовск. Данные, которые подтверждают оккупанты – 101 мариупольский ребенок, погибший именно в Мариуполе во время безжалостной бомбардировки города со стороны российских захватчиков", – говорится в сообщении в Telegram-канале горсовета.

Как отмечается, из 101 ребенка можно опознать 87.

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"Полученные данные позволили нам верифицировать количество детей, погибших во время осады Мариуполя. Страшная цифра – 147 детишек. К сожалению, понимаем, что это число может быть больше", – отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Он подчеркнул, что весь цивилизованный мир должен знать, какую трагедию принесла Россия в Украину и, в частности, Мариуполь, и добиться того, чтобы каждый военный преступник получил справедливое наказание.

Горсовет обнародовал часть этих документов с соблюдением условий закона О защите персональных данных.

"Но особо чувствительным не рекомендуем их читать. За каждым пунктом – ужасная человеческая трагедия. Некоторым из этого списка не было и года", – добавил Бойченко.

Осада Мариуполя

Как известно, осада россиянами Мариуполя и защита города украинскими военными продолжались с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину до мая 2022 года. В общей сложности оборона города-героя длилась 86 дней, 82 из которых – в полном окружении. Все это время россияне мощно бомбили город, в результате чего была разрушена городская инфраструктура, предприятия. Всего за 16 марта около 300 человек погибли вследствие авиаудара по Мариупольскому драматическому театру.

В осажденном российскими оккупантами городе люди также начали умирать с голоду, поскольку все попытки организовать гуманитарную операцию по спасению жителей блокировались захватчиками.

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