Оккупанты полностью разрушили отремонтированную в 2018 году, первую украиноязычную школу города.

Мариупольский горсовет показал во что российские оккупанты превратили первую украиноязычную школу города. Теперь она разрушена на 70%.

"Опорная школа №66 была открыта в 1990 году. Она стала первой украиноязычной школой города. С самого начала это заведение было одним из самых прогрессивных, углубленно изучались иностранные языки", - говорится в сообщении.

В горсовете рассказали, что в 2018 году здесь провели капитальный ремонт и закупили новое оборудование. Для обучения детей использовали самые современные подходы. "Была разработана Стратегия развития школы до 2026 года. Но 24 февраля пришлось ее закрыть. 10 марта на заведение россияне сбросили авиабомбу", - сообщила детали заместитель директора Татьяна Ступак.

В горсовете уточнили, что оккупанты не собираются восстанавливать учебное заведение.

Кроме того, в горсовете сообщили, что оккупанты в Мариуполе регулярно прикрывались мирными жителями. "Российские войска с начала вторжения в Мариуполь захватывали дома и устраивали в квартирах так называемые пункты наблюдения. Мирных жителей они использовали в виде "живого щита"", - говорится в сообщении.

Так, один из жителей показал свою квартиру, где был такой пункт. По его словам, захватчики принесли в квартиру минометы. Из них они обстреливали Приморский парк.

"Россияне уничтожили сотни домов, убили более 22 тыс. человек (количество жертв может быть в разы больше). А теперь в своих пропагандистских каналах рассказывают об "асвабаждении". Однако мариупольцы знают и помнят, как все было на самом деле", - подытожили в горсовете.

Ситуация в Мариуполе

Город находится под оккупацией уже больше года. За время борьбы за город оккупанты его почти полностью уничтожили. После оккупации россияне начали сносить разбиты многоэтажки. Несмотря на беспорядок и антисанитарию оккупанты провожают снимать пропагандистские видео вроде бы в городе царит процветание.

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