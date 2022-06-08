Захватчики разрушили и повредили 28 гражданских объектов, из них 21 жилой дом.

Сегодня, 8 июня, оккупанты обстреляли около 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, убили 4 и ранили 6 гражданских.

Об этом сообщает группировка Объединенных сил в сводке по состоянию на 21:00.

"Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирных жилых кварталах. Оккупанты обстреляли около 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 28 гражданских объектов, из них: 21 жилой дом, 2 школы, учреждение исполнения наказаний, сельскохозяйственное предприятие, пчеловодческое хозяйство, электротрансформатор железнодорожной станции. В результате этих обстрелов погибли 4 гражданских лица, 6 получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 7 атак врага. На одной локации еще продолжается бой.

За сутки уходящего года военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка; 2 боевые бронированные машины; 4 единицы автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Напомним, в Мариуполе оккупанты начали "уговаривать" вернуться к работе 80-летних медиков.

Вас также могут заинтересовать новости: