На Северодонецком направлении российские оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Приволье, Северодонецк, Лисичанск, Вороново, Тошковка, Горское и других.

Русские оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Украины. Военные РФ готовят наступление на Славянск.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечернем сводке.

"На Слобожанском направлении враг сосредоточивал усилия на удержании занятых рубежей. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Удельник, Ртищевка, Ивановка, Гусаровка и других. На Северодонецком направлении российские оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Приволье, Северодонецк, Лисичанск, Вороново, Тошковка, Горское и других. На Славянском направлении украинские военные успешно противодействуют попыткам врага улучшить тактическое положение в направлении города Славянск. Оккупанты сосредотачивают усилия на подготовке для дальнейших наступательных действий. Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах свободного, Адамовки, Долины и Татьяновки. Нанес авиаудар по Славянску. Украинские воины ведут оборонительные боевые действия в районе населенного пункта Долгенькое", - говорится в сводке Генштаба.

Кроме того, сообщается, что на Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Камышеваха, Врубовка, Николаевка, Семигорье и Нью-Йорк. Штурмовая и армейская авиация противника нанесла авиаудары близ Новой Каменки, Покровского и Клинового.

"На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях российские оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Угледар, Никольское и других. Также противник применил штурмовую авиацию неподалеку Марьинки и Каменки. На Южнобугском направлении обстановка осталась без существенных изменений. Враг пытается удержать занимаемые позиции и не допустить перегруппировки и усиления подразделений Сил обороны. Применял артиллерию в районах Великой Костромки, Любомировки и Новониколаевки, а штурмовую и армейскую авиацию - в районах населенных пунктов Александровка, Князевка и Новоданиловка", - говорится в вечерней сводке.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на некоторых направлениях силы врага преобладают над ВСУ в 10 раз.

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