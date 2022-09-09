Для этого оккупанты провели до сорока самолетовылетов.

В течение текущих суток враг нанес более 12 ракетных и 12 авиационных ударов по объектам на территории Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Как отмечается, для этого российские оккупанты провели до сорока самолетовылетов.

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В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Великие Проходы, Староверовка, Юрьевка, Темировка, Терновые Поды, Сухой Ставок, Барвинок и Белогорка.

"Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, в том числе и с территории и воздушного пространства Республики Беларусь. На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. В вооруженных силах Республики Беларусь продолжаются командно-штабные учения", - говорится в сообщении.

Ранее мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что военные учения ВС Беларуси продолжили минимум до 17 сентября.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов рассказывал, что Российская Федерация вербует граждан Беларуси на полномасштабную войну против Украины.

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