Беларусь уже оккупирована Россией, считает Данилов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что РФ вербует граждан Беларуси, чтобы те принимали участие в полномасштабной войне против Украины. Также он высказался относительно вероятности повторного наступления на север нашей страны.

Об этом Данилов рассказал в интервью LB.ua.

"Страна Беларусь оккупирована Российской Федерацией. Власти Беларуси почти не существует, это доказанный факт. Если на вашей территории действуют террористы, которые с вашей территории отправляют ракеты, отправляют самолеты бомбить мирное население, то вы должны занять какую-то позицию. Если вашей позиции нет, то вы должны признать, что вы оккупированы Российской Федерацией. Беларусь на сегодняшний день полностью под влиянием российских военных", - отметил Данилов.

Видео дня

Он заявил, что Украина полностью контролирует ситуацию и каждый день получает данные разведки относительно вероятности вторжения из Беларуси. Также Данилов добавил, что РФ вербует беларусов, однако желающих воевать против Украины немного.

"На сегодняшний день Российская Федерация вербует, это правда, граждан Беларуси для участия в военной агрессии против нашей страны. Но тех, кого они вербуют, отправляют через свою территорию, потому что их не так много. Как будут разворачиваться события – будем наблюдать", - пояснил Данилов.

Он также добавил, что каждое утро все члены Совета нацбезопасности и обороны получают соответствующие отчеты за минувшие сутки. Такие отчеты позволяют понимать, что творится у украинских границ.

"Я могу сказать, что мы принимаем определенные меры, у нас была проверка областей по поручению президента нашей страны, которые являются приграничными к Беларуси, насколько мы готовы будем встречать, если будет открытое наступление со стороны Беларуси. Пока что наша разведка считает, что этого не будет. Но покажет жизнь - будем с вами смотреть", - резюмировал секретарь СНБО.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Данилов дал новый прогноз по окончанию кровопролития. Он отметил, война не затянется на годы.

Вас также могут заинтересовать новости: