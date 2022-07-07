Пострадали три человека.

Вечером в четверг, 7 июля, в Харькове слышали целую серию взрывов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и паблики в социальных сетях со ссылкой на очевидцев, публикуя фото и видео с клубами дыма над городом.

По неподтвержденной на данный момент информации, "прилеты" вражеских ракет зафиксировали в нескольких районах. Как сообщает Telegram-канал "Харьков 1654", после обстрелов в одном из районов вспыхнули сильные пожары.

Обновлено. Российские войска нанесли удары по одному из районов Харькова, сообщает глава областной военной администрации Синегубов.

"Предварительно – реактивными системами залпового огня. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, на данный момент от российских обстрелов пострадали три человека. Информация обновляется, – отметил он. – На местах попаданий работают все профильные службы: спасатели, медики и правоохранители".

Напомним, в ночь на 7 июля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и Харьковской области.

По данным председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, около часа ночи сразу две ракеты ударили рядом со школой-интернатом для детей с недостатками зрения в Немышлянском районе. Также на территории области враг обстреливал населенные пункты Чугуевского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов.

За прошедшие сутки двое гражданских погибли – в Харькове и Харьковском районе, одного мужчину госпитализировали из Дергачевской общины.

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