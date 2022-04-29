Повреждены около 20 жилых домов, есть жертвы среди мирного населения.

За прошедшие сутки враг совершил обстрелы 17 населенных пунктов Донбасса.

Об этом сообщается на Facebook-странице Операции Объединенных сил.

"В течение минувших суток вражеским обстрелам подверглись 17 населенных пунктов Донбасса: Мариуполь, Лиман, Авдеевка, Марьинка, Нью-Йорк, Великая Новоселка, Ивановка, Новониколаевка Черкасской ОТГ, Серебрянка (Донецкая обл.) Северодонецк, Рубежное, Попасная, Лисичанск, Горское, Золотое, Приволье, Орехово (Луганская обл.). Авиационные удары и артиллерийские обстрелы российских войск вызвали значительные разрушения и повреждения около 20-ти жилых домов. Есть жертвы среди мирного населения", - отметили в ООС.

В частности, в результате авиационного бомбового удара по поселку Нью-Йорк Бахмутского района погибли трое мужчин 1939, 1975 и 1982 г. р.; еще три человека получили ранения.

По разрушенной инфраструктуры сообщается, что в результате авиационных ударов, обстрелов из РСЗО "Ураган", минометных и артиллерийских обстрелов повреждены промышленное (Нью-Йорк), фермерское (Ивановка) и коммунальное (Новониколаевка) хозяйства. В Лимане враг обстрелял автомобиль "скорой помощи" и железную дорогу, в Великой Новоселке — пожарно-спасательную часть. В результате обстрелов оккупантов с. Новониколаевка Черкасской ОТГ и с. Стародубовка Николаевской ОТГ повреждены трансформаторы и линии электропередач, в результате чего местные жители остались без электроснабжения и мобильной связи.

Пиротехнические расчеты ГСЧС отработали за вчера 14 сообщений о взрывоопасных предметах (ВНП) на открытых территориях, в частных и многоквартирных жилых домах. В частности, обнаружены и обезврежены кумулятивные осколочные боевые элементы и другие ВНЖ в Лисичанске на Луганщине, в Авдеевке и в Покровском и Краматорском районах Донетчины. Сейчас продолжается разминирование в пгт Северное Бахмутского района и в г. Авдеевка Покровского района.

Согласно сообщению, в Лимане Краматорского района, при перевозке женщины в лечебное учреждение, на взрывном устройстве подорвалась машина "скорой", пострадавших нет.

"В течение суток эвакуированы 195 человек из Покровска, Северодонецка, Лисичанска, Попасной", - сообщили в ООС.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты применили фосфорные снаряды на Донетчине.