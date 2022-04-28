В одном из населенных пунктов Харьковской области в результате вражеских обстрелов повреждена школа.

В результате сегодняшних вражеских обстрелов Харьковской области два человека погибли, семь - получили ранения, повреждено около 45 жилых домов.

Такие данные обнародовали в Офисе генерального прокурора Украины.

Отмечается, что при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 28 апреля около 6 утра российские военнослужащие совершили артиллерийский обстрел пгт Золочев Богодуховского района. В результате обстрела повреждены 15 жилых домов.

А около 10 утра военные страны-агрессора обстреляли пгт Покотиловка Харьковского района. В результате погибли двое мужчин, еще 7 мирных жителей получили ранения. Повреждены около 30 жилых домов и школа.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. Сначала враг бомбил военные объекты, а потом в ряде городов атаковал и мирных жителей. В частности, под обстрелы попадали жители Харьковщины.

27 апреля стало известно, что в Харьковской области из-за обстрелов оккупантов погибли три человека, а 15 получили ранения.

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