С начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 278 мирных жителей, 872 получили ранения.

Российские оккупанты применили фосфорные снаряды в селе Соловьево Очеретинской громады в Донецкой области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россияне применили фосфорные снаряды - на этот раз в селе Соловьево Очеретинской громады. Также под обстрелом снова оказалось Ласточкино - поврежден жилой дом и магазин", - сообщил он.

Кроме того, по его словам, обстрелы продолжались всю ночь на Марьинском и Авдеевском направлениях.

"По Авдеевке московиты ночью стреляли из "Градов", на утро совершили авианалет и продолжили стрелять из реактивных систем по центру города. Повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - добавил Кириленко.

Ночью авиаудару подвергся и поселок Приволье Черкасской громады. Пострадали жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

"В Марьинской громаде - обстрелы по всей линии фронта. Оккупанты перебили высоковольтную линию электропередач, таким образом полностью обесточив Красногоровку", - говорится в заметке.

По данным Кириленко, с начала полномасштабного вторжения в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 278 мирных жителей, 872 получили ранения. Количество жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно.

Напомним, в результате авиаудара, нанесенного оккупантами по Нью-Йорку на Донетчине, погибло трое гражданских.

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