Враг не прекращает наступательных действий на востоке и обстреливает города и села везде, где достает артиллерия.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах восьми населенных пунктов на Донбассе. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Противник не прекращает наступательных действий на Лиманском и бахмутском направлениях. Несет большие потери. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Новопавловском направлениях", - говорится в сообщении.

В частности, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ямполевка, Спорное, Раздоловка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка и Парасковиевка на Донбассе.

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За прошедшие сутки враг нанес пять авиационных и шесть ракетных ударов. Противник совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Поражение потерпела гражданская инфраструктура Сумской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях – без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Из минометов и артиллерии были обстреляны районы четырех населенных пунктов Сумской области и девяти - Харьковской.

На Купянском направлении враг обстрелял позиции украинских войск в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и двух - Луганской; на Лиманском направлении огневому поражению подверглись пять населенных пунктов на Луганщине.

На Бахмутском направлении под вражеский огонь попали 11 населенных пунктов Донецкой области; на Авдеевском направлении обстреляны было восемь населенных пунктов.

На Новопавловском направлении огневому поражению подверглись районы шести населенных пунктов Донецкой области; на Запорожском направлении под огневое воздействие попали районы 20 населенных пунктов.

"На Херсонском направлении обстрелов из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы 21 населенного пункта", - отметили в Генштабе и добавили, что там есть жертвы среди гражданского населения.

Ситуация на фронте-последние новости

За минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла девять ударов по районам сосредоточения российских оккупантов. Кроме того,артиллеристы поразили 13 районов сосредоточения живой силы противника, пункт управления и склад боеприпасов врага.

Аналитики американского Института изучения войны пришли к выводу, что захват Бахмута русскими войсками не является неизбежным. Но ВСУ могут отступить из города, чтобы избежать неоправданно высоких потерь.

В СНБО предупредили о максимальную эскалацию на фронте. В ведомстве не исключают, что захватчики могут начать наступление на Украину с юга, востока и севера, как это было 24 февраля 2022 года.

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