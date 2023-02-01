Захват Бахмута российскими войсками не является неизбежным, но ВСУ могут отступить из города, чтобы избежать неоправданно высоких потерь. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).
"Чрезвычайно маловероятно, что российским войскам удастся осуществить внезапное оцепление украинских войск в Бахмуте", – говорится в новой сводке ISW.
Институт ссылается на мнение командира одного из украинских подразделений, находящихся в Бахмуте. Он утверждает, что украинское военное командование осуществит контролируемый выход из Бахмута для сохранения жизней солдат, если угроза окружения города станет реальной.
Кроме того, ISW упоминает в этом контексте заявление спикера Восточной группировки войск Украины Сергея Череватого. По его словам, украинские силы по-прежнему способны эффективно снабжать свои подразделения в Бахмуте. Также он заверил, что у командования есть несколько планов действий для разных сценариев развития событий вокруг Бахмута.
Битва за Бахмут – последние новости
Россияне продолжают яростно атаковать позиции украинских сил в районе Бахмута с целью окружить гарнизон города. По данным украинского командования, пока оккупантам не удалось перерезать пути снабжения в город.
Сам Бахмут подвергается систематическим ударам артиллерии. Только за последние сутки погибли два человека – взрослый мужчина и 12-летний мальчик. Еще четыре человека получили ранения.
Также ранее стало известно, что на днях в боях за Бахмут погиб футболист Руслан Курдас, который выступал за хмельницкое "Динамо", запорожский "Металлург", ФК "Таврия-Симферополь", ПФК "Сумы" и днепровскую "Победу".