Украинская авиация отработала по скоплениях оккупантов / facebook.com/theministryofdefence.ua/

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения русских оккупантов.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения врага и два удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов", - говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00.

Кроме того, ракетчики и артиллеристы поразили 13 районов сосредоточения живой силы противника, пункт управления и склад боеприпасов врага.

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Война в Украине: главные новости

Оккупанты сосредотачивают свое внимание на боях за Донбасс. Украинские власти предупреждают, что Россия готовится к максимальной эскалации войны против Украины. Это может произойти ближайшие недели.

По данным аналитиков, штурмы на Донецком направлении направленные на отвлечение украинских сил от подготовки к контрнаступлению. Однако противник, ударами по Угледара, желает отодвинуть ВСУ подальше от Крымского "коридора".

Тяжелые бои точатся на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

По информации террориста Игоря Стрелкова-Гиркина, у российских оккупантов появились проблемы на Донецком направлении. Наступление в Марьинке прекратилось, а в Угледаре так и не произошло прорыва.

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