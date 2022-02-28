С начала открытой агрессии противник применил около 180 крылатых и оперативно-тактических ракет "Искандер".

За предыдущие сутки российские оккупанты нанесли 6 ракетных ударов (до 30 ракет) и 4 авиационных удара преимущественно из воздушного пространства Республики Беларусь. Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации с применением высокоточного оружия дальнего действия.

"За предыдущие сутки российские оккупанты нанесли 6 ракетных ударов (до 30 ракет) и 4 авиационных удара преимущественно из воздушного пространства Республики Беларусь. От начала открытой агрессии противник применил около 180 крылатых и оперативно-тактических ракет "Искандер", — подчеркнули в ВСУ.

При этом, Воздушно-космические силы вооруженных сил России находятся на дежурстве в воздушном пространстве Беларуси. А для перевозки личного состава и грузов используется аэродромная сеть государства. Существует высокая вероятность применения Вооруженных сил Беларуси, отметили в ВСУ.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. По данным Washington Post, самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко способен поддержать армию РФ в атаке на нашу страну уже сегодня, 28 февраля.

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