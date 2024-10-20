Северокорейские инженеры, отправленные к российским войскам в Украине, по-видимому, поддерживают запуски оружия северокорейского производства.

Разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что идентифицировало северокорейского инженера-ракетчика, присутствовавшего на запуске российской ракеты на линии фронта на востоке Украины.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что инженер, вероятно, тот же человек, который сопровождал северокорейского лидера Ким Чен Ына в прошлом году во время инспекции завода по производству боеприпасов, пишет издание NHK.

Агентство проанализировало фотографию, которая, как полагают, была сделана недалеко от Донецкой области Украины в неустановленную дату. Предполагается, что это место является пусковой площадкой для баллистических ракет малой дальности северокорейского производства.

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Агентство сообщает, что технология распознавания лиц пришла к выводу, что с вероятностью более 80 процентов один из людей на фотографии - инженер, сопровождавший Кима в августе прошлого года во время визита на завод по производству мобильных ракетных установок.

В нем говорится, что северокорейские инженеры, отправленные к российским войскам в Украине, по-видимому, поддерживают запуски оружия северокорейского производства, а также ищут новые технологии. Агентство сообщает, что КНДР уже начала участвовать в российском вторжении на Украину.

Военные из КНДР в Украине - последние новости

Южная Корея опубликовала спутниковый снимок размещения северокорейских войск в России.Северная Корея решила отправить около 12 тыс. военных в Россию для участия в войне против Украины. 1 500 спецназовцев КНДР уже размещены в российском Владивостоке.

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