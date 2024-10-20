Россияне будут разрушать крупные населенные пункты корректируемыми авиационными бомбами (КАБами), считает Жмайло.

Российские оккупационные войска будут пытаться продвинуться в сторону Купянска Харьковской области. И враг будет стирать крупные населенные пункты в том районе с лица земли, убежден исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"Главная задача россиян – прижать нас хотя бы к реке Оскол и вернуть утраченные территории, которые отвоевала Украина осенью 2022 года. К сожалению, пока можно сказать, что в результате атак в направлении Сеньково им частично удалось прижать нас к трассе, ведущей на Боровую. Эта артерия однозначно под огневым контролем противника, и теперь нам придется перепланировать логистику", – рассказал он в интервью "Главреду".

По его словам, есть два плацдарма – на север и с юга на восток от Оскола. Вероятнее всего, россияне попытаются ликвидировать именно северный плацдарм к востоку от Оскола и будут пытаться подойти ближе к Купянску и продвинуться так, чтобы линия фронта проходила по водной преграде. Однако Жмайло сомневается, что в таком случае оккупанты будут форсировать Оскол в этом году – холода этому не будут способствовать.

Видео дня

"Однозначно россияне будут разрушать Купянск корректируемыми авиационными бомбами (КАБами). Меры, направленные на эвакуацию гражданских, а в частности принудительная эвакуация семей с детьми – абсолютно правильные вещи, которые помогут сохранить людей. Думаю, что решения даже недостаточно жесткие: нужна принудительная эвакуация на восток от Оскола и особенно из Купянска. Потому что такие крупные населенные пункты, как город Купянск и поселок городского типа Купянск-Узловой, россияне будут стирать с лица земли", – констатировал эксперт.

Война в Украине: продвижение РФ на фронте

По данным проекта DeepState, российские оккупационные войска продвинулись в Кругляковке Харьковской области, а также – в Максимильяновке Донецкой области.

Кроме того, у врага есть успехи возле Петропавловки на Харьковщине и Часового Яра, Горняка, Новоселидовки, Воздвиженки, Желанного Второго и Зоряного Донецкой области.

Также россияне продвинулись на северных окраинах Горняка и продолжают двигаться в глубину населенного пункта.

Вас также могут заинтересовать новости: