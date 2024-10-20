Спутниковое подтверждение поступило от Южной Кореи. Изображения получили со спутников, контролируемых правительством и военными.

Южная Корея опубликовала спутниковый снимок размещения северокорейских войск в России.

Как сообщает Yonhap, Северная Корея решила отправить около 12 тыс. военных в Россию для участия в войне против Украины. 1 500 спецназовцев КНДР уже размещены в российском Владивостоке.

Издание отмечает, что Южная Корея внимательно отслеживает движения КНДР с помощью спутников правительства и военных на фоне растущих предположений об углублении военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

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Солдаты из КНДР в российской армии

Как заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, военные из Северной Кореи уже участвуют в войне РФ против Украины. Ожидается, что Российская Федерация отправит военных из Северной Кореи на поле боя в Курскую область.

Солдаты Северной Кореи проходят подготовку перед отправкой на линию фронта в Украине на Дальнем Востоке России.

18 октября руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что около 11 тыс. северокорейских военных проходят подготовку на востоке Российской Федерации. По его словам, они будут готовы к войне в Украине уже к 1 ноября.

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