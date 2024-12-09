Оккупанты должны знать, что не останутся безнаказанными, добавил он.

Командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Денис Прокопенко ("Редис") отреагировал на ликвидацию начальника Еленовской колонии Сергея Евсюкова.

Военный написал на своей странице в социальной сети Facebook, что последние слова, которые Евсюков сказал ему, вернулись к нему в тротиловом эквиваленте: "Еще раз крикните Слава Украине, я подыму войска и вкатаю всех в асфальт! Нет такой страны как Украина!".

По мнению Прокопенко, страны, которые имеют достоинство и ставят жизнь граждан на первое место, занимаются поиском и наказанием преступников, которых невозможно привлечь к ответственности в формате международных трибуналов:

Видео дня

"Враг должен чувствовать постоянную опасность не только на линии боевого соприкосновения, но и в тылу. Ответственные за пытки и убийства наших военнопленных, те, кто отдают и выполняют приказы уничтожать мирные украинские города, исполнители и заказчики показательной казни азовцев в Еленовке должны помнить, что ни одно их преступление не останется безнаказанным".

"Редис" отметил, что "Азов" никогда не простит российским захватчикам подлое убийство 53-х украинских военнослужащих в колонии в Еленовке. "Палачи будут чувствовать перманентное напряжение, беспокойство и страх. Пройдет год, два года или десять. Но отвечать придется обязательно. И обычное утро понедельника и очередная поездка на службу окажутся последними", - добавил он.

Ликвадация начальника колонии в Еленовке

Как сообщал УНИАН, сегодня в сети распространили фото и видео взорванной в центре оккупированного Донецка машины.

Автомобиль мог принадлежать начальнику колонии, в которой убили украинских военнопленных, Сергею Евсюкову. Он погиб, а его жена попала в больницу в тяжелом состоянии.

Вас также могут заинтересовать новости: