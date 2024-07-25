Во время теракта в тюрьме погибли более 50 украинских военнопленных, еще десятки получили ранения.

Данные более дюжины выживших военнопленных, следователей и семей погибших, а также внутренний анализ ООН, казывают на Россию как на виновника теракта в колонии в Еленовке.

Напомним, РФ ранее обвинила Украину в нанесении ударов по своим же военнопленным ракетами, поставленными США.

Как пишет издание AP в своем материале, из 193 украинцев, находившихся в колонии, домой вернулись менее двух десятков. "Утром 27 июля 2022 года российские охранники собрали группу заключенных и отвели их в промышленную часть колонии, подальше от остальных пяти бараков для военнопленных. Их отвезли в здание из шлакоблоков с жестяной крышей. Там было 100 койками без матрасов и с наспех вырытым туалетом", - пишет издание со ссылкой на слова выживших.

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В тот же день охранники рыли себе окопы, а на следующий перенесли пост охраны и надели бронежилеты и каски, чего раньше не делали. Когда ночью произошел взрыв, огонь охватил здание. Один свидетель вспоминает, что охранники стояли и смеялись, бросая тряпки и фонарики в паникующих украинцев. А на следующий день выживших изолировали от остальных военнопленных в колонии.

Как отметило издание, внутренний анализ ООН показал, что их изолировали специально, чтобы они не рассказали другим в колонии о том, что произошло той ночью, поскольку некоторые заключенные имели доступ к мобильным телефонам и имели прямой контакт с Украиной.

Согласно анализу ООН, другую часть украинских военнопленных отправили в разбомбленные бараки и приказали убрать обломки и оставшиеся тела. Через два часа эту группу отправили в ближайший ангар, и некоторые видели, как люди в камуфляже приносили коробки с боеприпасами к месту взрыва и клали фрагменты HIMARS на синюю скамейку неподалеку.

Вскоре прибыли российские чиновники в сопровождении российских журналистов, чьи фотографии искривленных, обугленных двухъярусных кроватей, фрагментов HIMARS и тел, лежащих на солнце, распространились по всему миру.

Украинцы, которые были в соседнем бараке рассказали, что после того, как все ушли, люди в камуфляже убрали все по ящикам и ушли.

Миссия ООН для расследования этого теракта была расформирована 5 января 2023 года, так как ни разу и не посетив колонию.

Отдельная Миссия по мониторингу прав человека в Украине, которая базировалась в стране с 2014 году, не стала ждать. Команда изучила показанные на российском телевидении показания 16 выживших, доставленных в больницу, изучила публичные изображения с места событий и проанализировала 20 заявлений российских чиновников, посетивших тюрьму.

В одном из отчетов Миссии сказано, что атака произошла с востока на запад. Российская территория находится к востоку от оккупированного Донецка. Однако ООН не стала публично обвинять Россию.

Других же Активных международных расследований этого теракта больше не ведется, а украинское расследование является одним из десятков тысяч военных преступлений россиян. Это поднимает более широкие вопросы о том, смогут ли когда-либо предстать перед судом те, кто совершил преступления на оккупированных территориях.

По словам Тараса Семкива из отдела по военным преступлениям генеральной прокуратуры Украины, расследование продолжается. Теперь задача состоит в том, чтобы идентифицировать использованное оружие в надежде, что это поможет выяснить, кто заказал нападение. Семкив сказал, что расследование сузило версию до трех версий: артиллерия, заложенная взрывчатка или гранатомет.

Семкив сообщил, что ни один международный следователь не запрашивал информацию у Генпрокуратуры после гибели военнопленных в Еленовке, включая созданную, а затем расформированную миссию ООН. Он сказал, что первоначальный оптимизм по поводу миссии угас, как только стало ясно, что она вообще не будет проводить расследование, если не будет доступа в тюрьму.

Родственники пропавших без вести из разбомбленных казарм говорят, что теперь одни в поисках ответов.

Теракт в Еленовке

В ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовка в Донецкой области произошел взрыв. В результате было разрушено здание, в котором оккупанты удерживали выведенных с территории "Азовстали" в Мариуполе украинских военнопленных. Боец "Азова" Анатолий Егоров с позывным "Коммунист" рассказывал, что враг взорвал в бараках, где удерживали защитников Украины, фугасы.

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