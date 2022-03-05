Ночью 4 марта российские военные обстреляли площадку Запорожской атомной электростанции, в результате чего возник пожар на территории атомной станции.

Ядерный терроризм требует решительных ответных действий.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Twitter.

"На заседании Совбеза ООН мы призвали закрыть небо над Украиной и начать операцию по поддержанию мира и безопасности. Цель - уберечь опасные объекты. Мир должен не наблюдать, а помогать", - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, ночью 4 марта российские военные обстреляли площадку Запорожской атомной электростанции, в результате чего возник пожар на территории атомной станции.

По состоянию на 6:20 спасатели пожар ликвидировали. Информации о погибших и травмированных нет.

Утром в Госатомрегулирования сообщили, что площадка Запорожской АЭС захваченf военнослужащими Российской Федерации.

Также сообщается, что энергоблоки не повреждены, изменений радиационного состояния не зафиксировано.

По данным Министерства внутренних дел Украины, возле города Энергодар сосредоточено около 90 единиц вражеской техники и подразделения "кадыровцев".

Украина попросила МАГАТЭ обратиться к НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над ее ядерными объектами и активизировать действия для недопущения актов ядерного терроризма, которым и является факт захвата войсками РФ Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения.