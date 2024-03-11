Зеленский предположил, что Путин может осуществить наземную интервенцию на территорию НАТО.

Российский диктатор не оставляет попыток запугать мир ядерными угрозами. Однако это просто риторика, считает президент Украины Владимир Зеленский.

"Я думаю, что любой, кто размахивает этой угрозой перед лицом таких же ядерных стран, не является серьезным, это просто риторика. Вполне возможно, что он может осуществить наземную интервенцию на территорию НАТО, он способен на это, потому что ядерного возмездия не будет", – сказал он в интервью Le Monde и BFMTV.

По мнению Зеленского, это может касаться стран Балтии или Молдовы. Он также выразил убеждение в том, что Путин "дестабилизирует Казахстан".

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"Его план четкий: увеличить источники дестабилизации во всем мире. И чем больше их будет, тем сильнее будет его позиция на переговорах. Ему не нужно уничтожать ту или иную страну, достаточно дестабилизировать ее и оккупировать часть. Другие преимущества включают неограниченное количество обстрелов", – добавил президент.

Ядерные угрозы Путина

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российский диктатор Владимир Путин и другие чиновники государства-агрессора не раз заявляли о своих "возможностях" в плане применения ядерного вооружения.

Однако недавно CNN выпустило материал, в котором заявило, что США готовились к ядерному удару РФ по Украине в конце 2022 года. Отмечалось, что к выводу о риске ядерной атаки привел не один показатель, а "совокупность событий и разведданных".

В то же время NYT писало, что США готовили ответ на российский ядерный удар по Украине, но этот ответ был бы не симметричным. У Байдена считали, что ответ должен быть "неядерным". Вероятно, рассматривалось "обычное нападение на подразделения, которые запустили ядерное оружие".

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