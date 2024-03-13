Системе ПВО все равно, какую ракету сбивать, она не различает типы заряда, отметил аналитик.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и в последнее время появляется много информации о том, что Кремль может применить против Украины или даже других стран ядерное оружие, и это очень беспокоит цивилизованный мир.

Военный эксперт Олег Жданов в эфире "Киев24" рассказал, что такую атаку способны отразить определенные системы ПВО. "На сегодня у нас есть средства, но их очень мало", - сказал Жданов. По его словам, способны отражать такие атаки системы Patriot версии PAC-3 (противоракетная версия).

"Она способна бороться, в том числе с баллистическими ракетами, в том числе которые несут... (ядерный заряд, - УНИАН)... Мы же с вами не знаем - та же крылатая ракета или баллистическая ракета летит с фугасным зарядом или с ядерным", - рассказал Жданов.

Видео дня

Он пояснил, что система противовоздушной обороны не различает типы боевой части. "Хочу сказать, что комплексу ПВО все равно, какую ракету сбивать. Он не различает головную часть этой ракеты. Он ее видит как цель. Так что у нас есть средства, их мало, но они есть", - уточнил эксперт.

Жданов добавил, европейские партнеры сейчас разворачивают на своих территориях подобные комплексы. "Смотрите, сейчас уже в Польшу передислоцируют, в страны Балтии. Кстати, тот же Patriot в версии противоракетной обороны - самая современная версия PAC-3", - говорит Жданов.

Полномасштабная украинско-российская война продолжается, и это стоит знать сегодня

По данным иностранных СМИ, РФ технически готова к ядерной войне и если США отправят войска на украинскую территорию, то в Кремле посчитают это значительной эскалацией. Как сообщает Reuters, российский диктатор Владимир Путин, выступая за несколько дней до выборов 15-17 марта, которые, безусловно, дадут ему еще шесть лет у власти, сказал, что он не видит необходимости в использовании ядерного оружия в Украине. В то же время издание отмечает и другое заявление Путина о том, что с военно-технической точки зрения РФ готова к применению ядерного оружия.

По мнению журналистов, Путин посылает подобные ядерные угрозы в первую очередь для того, чтобы напугать союзников Украины и отговорить их отправлять в Украину войска.

Вас также могут заинтересовать новости: