Окончательное решение о применении российского ядерного оружия принимает президент.

Президент Владимир Путин предупредил Запад, что Россия технически готова к ядерной войне. РФ, которая унаследовала ядерное оружие Советского Союза, имеет самый большой в мире запас ядерных боеголовок. По данным Федерации американских ученых (FAS), речь идет о 5580 таких боеголовок, пишет Reuters.

Отмечается, из накопленных боеголовок стратегически развернуто 1710: около 870 на баллистических ракетах наземного базирования, около 640 на подводных лодках и, возможно, 200 на базах тяжелой бомбардировочной авиации.

По словам журналистов, такие цифры означают, что Москва может многократно разрушить мир.

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"Опубликованная Россией ядерная доктрина 2020 года устанавливает условия, при которых российский президент будет рассматривать возможность применения ядерного оружия. Речь идет об ответе на нападение с применением ядерного или другого оружия массового уничтожения или на применение обычного оружия против России, "когда существование государства поставлено под угрозу", – говорится в статье.

США заявили в своем обзоре ядерной ситуации за 2022 год, что Россия и Китай расширяют и модернизируют свои ядерные силы, и что Вашингтон будет использовать подход, основанный на контроле, чтобы предотвратить дорогостоящую гонку вооружений.

"Хотя ядерные заявления и угрожающая риторика России вызывают большое беспокойство, российский ядерный арсенал и операции мало изменились с оценок на 2023 год, кроме текущей модернизации", – говорится в анализе российских сил FAS за 2024 год.

Однако отметили, что в будущем количество боеголовок, предназначенных российским стратегическим силам, может возрасти, поскольку обычные ракеты будут заменены на носители, оснащенные несколькими боеголовками.

Испытания ядерного оружия

Журналисты приводят заявление Путина, что Россия рассмотрит возможность испытания ядерного оружия, если это сделают США. В прошлом году он подписал закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Хотя постсоветская Россия не проводила ядерных испытаний.

После распада Советского Союза в 1991 году лишь несколько стран испытывали ядерное оружие: последний раз США проводили испытания в 1992 году, Китай и Франция в 1996 году, Индия и Пакистан в 1998 году, Северная Корея в 2017 году. Советский Союз последний раз испытывал в 1990 году.

Кто принимает решение о применении

По словам авторов статьи, так называемый ядерный портфель, или "Чегет" (названный в честь горы Чегет на Кавказе), все время с президентом. Считается, что такие портфели также имеют министр обороны России, Сергей Шойгу, и начальник Генштаба, Валерий Герасимов.

По сути, портфель – это инструмент связи, который связывает президента с его военным руководством, а оттуда – с ракетными войсками через секретную электронную сеть управления "Казбек". Кадры, которые показывало российское телевидение, свидетельствуют, что в портфеле есть набор кнопок. В разделе под названием "команда" есть две кнопки: белая кнопка "запуск" и красная кнопка "отменить". Портфель активируется специальной карточкой.

"Если бы ядерная атака была подтверждена, Путин мог бы активировать так называемую "Мертвую руку" или "Периметр" – систему последней инстанции: по сути, компьютеры решали бы вопрос судного дня. Контрольная ракета отдаст приказ нанести ядерные удары из всего огромного арсенала России", – пишет Reuters.

Угроза ядерного удара в 2022 году

Ранее УНИАН писал, что Москва действительно хотела ударить по Украине ядерным оружием в 2022 году. Россия распространяла фейк о "грязной бомбе", которую якобы Киев применит на большой высоте для того, чтобы радиоактивные материалы рассеялись на определенной территории.

В Кремле отказались комментировать информацию СМИ о том, что Россия в 2022 году готовилась применить ядерное оружие в Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать журналистам на вопрос о том, планировали ли войска РФ применить ядерное оружие против Украины в конце 2022 года.

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