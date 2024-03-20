Самой лучшей благодарностью для себя бойцы считают пополнение своих подразделений новобранцами.

Если Украина потерпит поражение в войне, то плохо будет всем, и всем придется как-то спасаться от россиян. Об этом заявил командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов в интервью LIGA.net.

На вопрос о том, как на боевой дух бойцов влияют политические и коррупционные скандалы, он отметил, что воюет не за президента и не за командование ВСУ.

"Поверьте на слово: если мы проиграем России, хуже будет всем. Особенно тем, кто сражался. Если у нас страны не будет, то каждому придется спасаться самостоятельно или маленькими группками", – заявил боец.

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Филимонов подчеркнул, что иного варианта, как продолжать борьбу просто нет: пока россиян удается сдерживать на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Херсонской областях, но если армия прекратит сражаться, россияне дойдут до Киева, Хмельницкого и Львова.

"Конечно, все устали. И враг тоже. Реально идет война на истощение. Они гибнут в масштабах Второй мировой. За эти 10 лет, даже за Авдеевку потеряли больше людей, чем за всю афганскую кампанию. (...) Общество должно идти и занимать место раненых и убитых. Это будет самая большая благодарность [тем, кто сражается сейчас]", – заявил он.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, по мнению бойцов, принимавших участие в боях за Работино, перед началом летнего контрнаступления украинское военное командование плохо понимало реальный уровень готовности россиян к обороне. По их словам, это могло быть одной из причин неудачи.

Также мы рассказывали, что одной из основных проблем ВСУ на данный момент является активное применение авиабомб российским агрессором. По словам заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, это оружие достаточно легко уничтожает украинские оборонительные укрепления.

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