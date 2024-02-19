Издание отмечает, что трансатлантическая напряженность еще никогда не была такой напряженной за все время существования НАТО.

Украина может проиграть войну с Россией, если Европа не предпримет новые шаги, чтобы восполнить нехватку оружия. Об этом говорится в издании The Times.

Издание отмечает, что смерть Навального - практически единственного политического соперника Путина - продемонстрировала жестокое падение России в грубую диктатуру.

Президент Зеленский также предупредил Запад, и в частности Вашингтон, что Украина сейчас переживает самые мрачные дни войны. Если обещание поддержки Запада не будет выполнено в виде немедленной поставки боеприпасов и средств противовоздушной обороны, Украина сочтет невозможным долго сопротивляться России, не говоря уже о том, чтобы вытеснить агрессора.

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Как пишет The Times предупреждение Зеленского пришло вместе с плохими новостями с украинской линии фронта. После долгой, смелой и кровавой защиты Авдеевки украинское военное командование приказало отступить из города, который имеет решающее значение для остановки дальнейшего продвижения России на Донбасс. Причина проста: нехватка боеприпасов и средств ПВО для защиты окруженного города.

"Это было горькое и одновременно символическое поражение", - пишет издание. Путин, которого видели публично ухмыляющимся по поводу смерти Навального, праздновал захват Авдеевки. Он направил бурные поздравления российским войскам, заявив, что продолжающийся конфликт в Украине является борьбой "не на жизнь, а на смерть".

Президент США Джо Байден жестко "прошелся" по Конгрессу за отказ санкционировать 60 миллиардов долларов, выделенных администрацией на помощь Украине.

Премьер-министр Латвии заявил The Times, что европейским членам НАТО придется пойти на жертвы ради увеличения расходов на оборону, если США хотят сохранить приверженность защите Европы.

"Предупреждение своевременное. НАТО скоро отметит свое 75-летие, но трансатлантическая напряженность еще никогда не была такой напряженной", - пишет издание.

Как отмечается, лишь немногие члены НАТО тратят рекомендованные 2% своего валового внутреннего продукта на оборону. Великобритания - одна из них, но Франция, Италия, Германия и другие по-прежнему не в состоянии внести одного процента.

"Выбор теперь очевиден. Украине грозит поражение, если Европа не сделает больше, чтобы восполнить нехватку оружия и помощи",- пишет The Times.

Это будет "дорого и болезненно", но Путин показал, что поставлено на карту.

"Его националистическая воинственность - это не только трагедия для немногих храбрых россиян, бросающих вызов Кремлю; это угроза для всех стран, находящихся под прицелом России, особенно для стран Балтии", - резюмируют в The Times.

Россия может расширить войну против Украины и на другие страны. Такое мнение генеральный инспектор Вооруженных сил ФРГ генерал-лейтенант Карстен Бройер.

По его словам, сейчас время видны признаки войны на истощение, а дальнейшие события будут зависеть прежде всего от того, как Кремль будет снабжать фронт и сколько еще военных он решит отправить в Украину.

Генерал предупреждает, что Европе следует быть готовой к военному конфликту через 5-8 лет.

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