Защитник отметил, что после Второй мировой войны это впервые когда применяются КАБы в таких масштабах.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что КАБы (корректируемые авиационные бомбы) - это одна из самых больших проблем для фронта сейчас.

"По официальным данным, РФ только с начала года сбросила 3,5 тысячи авиабомб по нашей территории. Большой процент там пришелся на Авдеевку - это наше подразделение почувствовало на себе", - написал он.

Защитник отметил, что после Второй мировой войны это впервые когда применяются КАБы в таких масштабах.

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"Это оружие неточное, но ему таким и не надо быть. При больших объемах уничтожается абсолютно все - дома, любые сооружения, позиции, подземные укрытия. А у России таких снарядов огромное количество - они имели огромные запасы, плюс наладили массовое производство", - пояснил он.

По его мнению, самостоятельно мы на сегодняшний день ничего противопоставить не можем - эффективное противодействие КАБам это только западные системы ПВО и Ф-16.

Война в Украине - использование КАБов

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отмечал, что самолеты Су-34 и управляемые авиабомбы являются главным преимуществом России на фронте, и враг будет атаковать ими, пока будет иметь такую возможность.

Российская авиация в последнее время активно забрасывает прифронтовые населенные пункты КАБами. По мнению аналитиков ISW, враг может запустить серийное производство усовершенствованных управляемых авиабомб, чтобы расширить их использование по всей линии фронта.

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