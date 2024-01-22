Речь идет, в частности о младших лейтенантах.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат подтвердил, что на борту уничтоженных над Азовским морем самолетов РФ были русские офицеры.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о подтвержденной гибели российского пилота самолета, сбитого над Азовским морем, и в целом потерях личного состава среди российских пилотов.

"Я уже тоже смотрел в их пабликах рубрику "Вечного полета, братья", где некрологи появляются потихоньку. Но прежде всего-молодые офицеры. Я даже удивился, если честно, что младшие лейтенанты, лейтенанты были на бортах этих самолетов", - отметил спикер.

По его словам, любая потеря, даже если это молодой офицер - это значительная потеря, ведь молодой офицер - это выпускник военного вуза, в котором учат пять лет, плюс еще несколько лет он практикуется непосредственно в войсках и уже имеет боевой опыт.

"Мы говорим об А-50, а также об Ил-22. Ведь два борта были уничтожены. И таким образом, это действительно для оккупантов может создавать определенные неудобства, определенные проблемы ... Самолетов у них стало меньше, экипажа - тоже стало меньше. От этого, безусловно, и нам лучше, их способности несколько уменьшились", - сказал Игнат.

В то же время он отметил, что другой российский самолет А-50 вскоре снова появился в акватории Азовского моря, но "не подлетал уже так близко".

"Чем ближе он подлетает к нашему побережью, тем дальше он может проводить радиолокационную разведку в воздушном пространстве нашего государства. Поэтому уже так не решается, и это хорошо", - отметил спикер.

Уничтожение российских самолетов

Как сообщал УНИАН, информация о ликвидации российского самолета-разведчика а-50 появилась 14 января. Утром следующего дня этот факт официально подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Также он отметил, что воздушные силы нанесли удар по вражескому борту Ил-22. Украина не называла оружие, которым нанесла удары по самолетам.

Впоследствии начали появляться детали о судьбе экипажа и о том, кого ВСУ могли ликвидировать. В частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что на борту А-50 мог лететь российский генерал. Он подчеркнул, что это лишь предварительная информация.

18 января российские средства массовой информации информировали, что была ликвидирована целая группа оккупантов. Упоминалось уничтожение полковника, подполковника и двух майоров. Официально в России экипаж А-50 считается пропавшим без вести.

Как сообщал проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на слова жены одного из уничтоженных летчиков, командование части, где базировались летчики, траура не объявляло.

Военный эксперт Роман Свитан перечислил по меньшей мере три вида оружия, которым Украина могла уничтожить путинский "сарай с крыльями" - самолет А-50. Он уточнил, что пока можно утверждать лишь о его ликвидации. Поскольку фото с "продырявленным" Ил-22, которые на прошлой неделе публиковали российские паблики, были фейковыми.

По словам Свитана, Украина имеет достаточное количество механизмов, как можно было уничтожить на такой дальности этот А-50. Среди таких механизмов военный эксперт назвал, в частности "блуждающий Patriot" с дальностью за 150 км, который уже работает в Украине. В то же время он не исключает, что этот самолет удалось сбить за счет ракет F-16.

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