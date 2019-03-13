Сербская церковь отказалась признавать ПЦУ

Там назвали Украинскую церковь "раскольнической иерархией".

Сербская православная церковь (СПЦ) отказалась признавать Православную церковь Украины (ПЦУ) канонической и называет ее "искусственной конфедерацией раскольнических структур".

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Об этом написала проправительственная сербская газета "Политика", передает ТСН. В материале рассказали, что СПЦ "считает неканоничным вторжение вселенского патриарха Варфоломея на территорию Российской православной церкви и его решения в связи с Украиной".

"Киевскую митрополию никак нельзя отождествлять с нынешней Украиной, поскольку она находится под юрисдикцией Московского патриархата еще с 1686 года". - говорится в письме, которое якобы сербская церковь направила другим церквям.

Там также добавили, что СПЦ признает только Украинскую православную церковь, возглавляемую митрополитом Онуфрием, которая находится в составе Московского патриархата. В Сербии также "рекомендовали" всем своим архиереям и священникам воздержаться от литургического и канонического общения с "Епифанием и всеми теми, кто пребывает в единстве с ним".

Белградская газета напоминает, что такая позиция СПЦ была ожидаемой, поскольку ее архиерейский собор в ноябре и в январе выразил критическое отношение к решениям вселенского патриарха Варфоломея.