Военный эксперт разъяснил, это был подвиг легендарного "блуждающего Patriot" или же натовского самолета.

Военный эксперт Роман Свитан перечислил минимум три вида оружия, которым Украина могла уничтожить путинский "сарай с крыльями" - самолет А-50.

Он уточнил, что пока что можно утверждать лишь о его ликвидации. Так как фото, которые публиковали на прошлой неделе российские паблики с "продырявленным" Ил-22, были фейковыми. Об этом Свитан заявил в эфире программы "Аргумент"

"Уничтожен самолет был один - А-50, летающий радар. Поврежден командный летающий пункт Ил-22. Это как минимум поврежден, пока что об этом есть противоречивая информация. Те фото, которые были распространены в сети, это не его фотографии. То есть там еще вопрос, может его тоже уже нет", - акцентировал Свитан.

Он пояснил, что в небе Украины удалось нанести удар не просто по дорогостоящим единицам авиации врага. Речь идет о тандеме, который выполнял серьезную задачу по управлению войсками: воздушным движением и наземными операциями. "Поэтому уничтожение этого тандема, особенно офицеров штаба и командного пункта... Восстановить его очень сложно, хотя россияне уже пытаются. Они запустили еще один А-50, чтобы "смотреть". Но закончиться это, скорее всего, плохо. У нас есть достаточное количество механизмов, как можно было уничтожить на такой дальности этот А-50", - заявил Свитан.

Среди таких механизмов военный эксперт перечислил:

"Блуждающий Patriot" с дальностью за 150 км, который уже работает в Украине;

некий французский ракетный комплекс с ракетами определенных модификаций (Aster 30) с дальностью до 300 км;

какие-то из натовских самолетов. Возможно, Reaper или F-16.

Свитан не исключает, что именно за счет ракет F-16 "летающий сарай" Путина удалось сбить.

"То есть у нас как минимум три таких механизма дальних по уничтожению этих "летающих сараев"... Такой "сарай с крыльями" - это очень хорошая цель, светится как новогодняя елка для любой системы, которая может достать по дальности", - подытожил он.

Появились детали о судьбе экипажа А-50

Информация о ликвидации самолета-разведчика А-50 появилась 14 января. Утром следующего дня этот факт официально подтвердил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Также он говорил, что Воздушные силы нанесли удар по вражескому борту Ил-22. Украина не называла оружие, которым нанесла удары по самолетам.

Однако после этой "победы" армии Украины стали появляться детали о судьбе экипажа и о том, кого ВСУ могли ликвидировать. В частности, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что на борту А-50 мог лететь российский генерал. Чиновник подчеркнул, что это лишь предварительная информация.

РосСМИ 18 января информировали, что была ликвидирована целая пачка оккупантов. Упоминалось уничтожение полковника, подполковника и двух майоров. Официально в России экипаж А-50 считается пропавшим без вести. Командование части, где базировались летчики, ни о каком трауре не объявляло, сообщал проект "ВЧК-ОГПУ", ссылаясь на слова супруги одного из уничтоженных летчиков.

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