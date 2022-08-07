Информацию о взрывах подтвердили мэр Винницы и мєр Кременчуга.

Сразу в нескольких городах вечером, 7 августа, слышали мощные взрывы. В частности, речь идет о Виннице, Кременчуге, Кропивницком и Умани.

В частноссти, информацию о взрывах в регионе подтвердил мэр Винницы Сергей Моргунов.

"В Винницкой области слышны звуки, похожие на взрывы. Ждем официальную информацию. На территории Винницкой городской территориальной общины чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Сохраняем спокойствие", – отметил он.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий также сообщил о звуках, похожих на взрыв, отметив, что "прилеты" не зафиксированы.

Тем временем в сети появилось несколько видео с пролетом ракеті над Винницей

По состоянию на 20:45, воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины.

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