Российские захватчики продолжают обстреливать самую большую АЭС в Европе.

В субботу, 6 августа, во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области возле атомной электростанции прогремели новые взрывы.

Управляющая делами Энергодарского городского совета Яна Дабижа в эфире общенационального телемарафона предупредила о серьезной угрозе неуправляемой ядерной катастрофы.

"Пока человечество боится управляемого ядерного оружия путина, в Энергодаре ежесекундно есть риск, что произойдет неуправляемая ядерная катастрофа", – резко заявила она.

По информации чиновницы, в оккупированном городе российские захватчики продолжают обстреливать самую большую АЭС в Европе. Около 17:00 раздавались новые взрывы.

Обстрел Запорожской АЭС 5 августа

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики обстреляли промышленную площадку Запорожской атомной электростанции, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожской тепловой электростанции.

Позже стало известно об обстрелах жилых кварталов Энергодара (город остался без воды и света) и новом ударе по территории возле АЭС. В "Энергоатоме" предупредили о серьезной угрозе утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

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