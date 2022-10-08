Взрыв прогремел в 50 км от Мариуполя.

На узловой грузовой железнодорожной станции "Карань" в 50 км от Мариуполя раздался взрыв.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Ст. Карань. Донецкая область. Бавовна", – отметил он.

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По словам Андрющенко, станция расположена в 50 км от временно оккупированного Мариуполя.

"Какой прекрасный день! Мариуполь ближе и ближе", – подчеркнул советник мэра.

Оккупация Донетчины: что стоит знать

Как писал УНИАН, за несколько дней до повномашстабного вторжения в Украину, 21 февраля 2022 года, Россия признала "ДНР" как "независимое государство". Россия декламировала, что "ДНР" признана в границах области, и заявляла о планах захватить регион полностью.

Враг надеялся захватить область в июне, затем – в сентябре, впрочем ему не удалось. По словам главы Донецкой ОВА, до начала контрнаступления ВСУ, Украина контролировала 45% территории области. Уже по состоянию на 26 сентября – 50% территории.

Под полной оккупацией с конца мая находится Мариуполь. Этот город подвергся значительным разрушениям во время российский осады. Премьер-министр Денис Шмигаль сообщал, что в результате российской агрессии уничтожено более 95% всех сооружений в Мариуполе. По оценкам, по меньшей мере 22 тысячи человек были убиты оккупантами в Мариуполе. Оккупанты сносят разрушенные дома и вывозят тела погибших вместе с мусором.

23-27 сентября оккупанты провели в Донецкой и еще в трех областях Украины фейковые референдумы о присоединении к России. 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о попытке аннексии Херсонщины, Запорожья, Донетчины и Луганщины. Впоследствии были созданы соответствующие "субъекты федерации", главарь "ДНР" Денис Пушилин стал "исполняющим обязанности главы области".

После попытки аннексии оккупационные власти Мариуполя начала собирать данные горожан на мобилизацию, их хотят привлечь к войне против Украины.

Вопреки всему в городе продолжает набирать обороты движение сопротивления. В оккупированном городе случаются взрывы, а на улицах появляются граффити и надписи в виде буквы "Ї", что символизирует сопротивление.

Местные власти рассчитывают на то, что Мариуполь будет деоккупована весной-осенью 2023 года.

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