Разрушены и повреждены учебные заведения и жилые дома, ранен мужчина.

Утром 28 июля российские войска обстреляли Николаев. В городе слышали мощные взрывы, один местный житель получил ранения.

Подробности последствий обстрелов в своем Telegram-канале сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Учебные заведения и жилые дома пострадали сегодня от ракетных ударов. Российские террористы не изменяют себе и цинично обстреливают гражданскую инфраструктуру Николаева. Еще одна городская школа практически полностью разрушена. Там обрушилась часть здания. Ранение получил охранник. В близлежащих частных домах побило окна и кровлю. Также ракета попала на территорию водной станции нашего Кораблестроительного университета, повредив складское помещение", - сообщил он.

Сенкевич также рассказал, что на территории одного из частных предприятий от попадания боеприпасов загорелись остатки шрота. Пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. Относительно жилых домов, в настоящее время известно о повреждении двух многоэтажек.

По информации ГСЧС в Николаевской области, за сутки, 27 июля, из-за вражеских обстрелов в регионе вспыхнули пять пожаров.

Напомним, российские оккупанты утром 28 июля нанесли удары по пригороду Киева и ряду других регионов Украины.

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