Русские войска перебрасывают дополнительные подразделения на Запорожское направление.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"На Авдеевском, Новопавловском и запорожском направлениях активных действий враг не вел. С целью усиления группировки войск на Запорожском направлении проводит переброску дополнительных подразделений", – говорится в сообщении.
Артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Времовка, Красногоровка, Марьинка, Новокалинове, Опытное, Степногорск, Белогорье, Владимировка, Великая Новоселка, Никольское, Малиновка и Первомайское. Авиацию оккупанты применили возле Авдеевки, Марьинки, Павловки, Каменского и Малых Щербаков.
Напомним, российские оккупанты вели штурмовые действия на Славянском направлении, однако безуспешно. Штурмовал враг позиции ВСУ в направлении Долгенькое – Мазановка и Пасека – Долина.
Кроме того, украинские защитники отбили штурм российских оккупантов в направлении Брускинское – Белогорка в Херсонской области. Захватчики понесли потери и отошли.
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