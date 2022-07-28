На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий оккупанты не проводят.

Русские войска перебрасывают дополнительные подразделения на Запорожское направление.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На Авдеевском, Новопавловском и запорожском направлениях активных действий враг не вел. С целью усиления группировки войск на Запорожском направлении проводит переброску дополнительных подразделений", – говорится в сообщении.

Артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Времовка, Красногоровка, Марьинка, Новокалинове, Опытное, Степногорск, Белогорье, Владимировка, Великая Новоселка, Никольское, Малиновка и Первомайское. Авиацию оккупанты применили возле Авдеевки, Марьинки, Павловки, Каменского и Малых Щербаков.

Напомним, российские оккупанты вели штурмовые действия на Славянском направлении, однако безуспешно. Штурмовал враг позиции ВСУ в направлении Долгенькое – Мазановка и Пасека – Долина.

Кроме того, украинские защитники отбили штурм российских оккупантов в направлении Брускинское – Белогорка в Херсонской области. Захватчики понесли потери и отошли.

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