Россия нашла специфический способ сборки танков Т-80УЕ-1

Конкретных данных об объемах такого производства нет.

Военно-промышленный комплекс России вышел на темп модернизации танков Т-72А до уровня Т-72Б3М в 360 машин в год. К тому же у противника появился довольно неординарный подход к производству танков Т-80УЕ-1.

Об этом говорится в постах OSINT-аналитиков Jompy и T-90AK в социальной сети Х. Ресурс Defense Express объясняет, что для производства машин Т-80УЕ-1 российский ВПК интегрирует на другие модели башни от Т-80УД. Они могут устанавливаться на корпуса танков Т-80Б или Т-80У.

Такая комбинация дает противнику возможность создать боевую машину под обозначением Т-80УЕ-1. Однако конкретных данных об объемах такого производства нет.

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В материале отмечается, что сам танк Т-80УЕ-1 был проектом 2000-х годов. Из-за его высокой стоимости было изготовлено всего несколько десятков таких машин.

Как РФ модернизирует танки Т-72А

Авторы утверждают, что для модернизации танков Т-72А до уровня Т-72Б3М российские специалисты совершенствуют системы управления огнем. Кроме того, на машину интегрируют систему динамической защиты "Реликт" и более мощный двигатель.

"Нюанс в том, что до этого считалось, что РФ способна переоборудовать до 200 танков Т-72А в год, то есть ещё на 4 года работы "Уралвагонзавода". А теперь оказалось, что фактический темп – почти вдвое выше", – отмечает издание.

Российское вооружение в войне против Украины

Ранее стало известно, что российский "Уралвагонзавод" завершил испытания модернизированной бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЕМ-80. Она построена на базе Т-80 с газотурбинным двигателем и, как утверждается, способна запускаться за считанные минуты даже при температуре -40 градусов.

Между тем российские оккупанты испытали новый роботизированный танк "Штурм". Эта машина "засветилась" во время учений "Центр-2026" на Чебаркульском полигоне в Челябинской области, а первые упоминания о ней появились ещё в 2018 году.

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