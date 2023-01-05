Пророссийские пропагандисты пишут, что поражений объектов на полуострове нет.

Подконтрольные оккупантам Телеграмм-каналы сообщают, что этой ночью в поселке Нижнегорское в аннексированном Крыму были слышны взрывы. Там якобы сработала вражеская ПВО.

О том, что на территории оккупированного полуострова было громко, сообщают и местные жители, пишет "ЧП Крым". "Противовоздушный бой в Нижнегорском сняли очевидцы", – говорится в сообщении.

Утверждается, что якобы российская ПВО в оккупированном Крыму сбила "начиненные взрывчаткой БПЛА, упавшие в поле". Пророссийские пропагандисты пишут, что поражений объектов на территории полуострова нет.

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Взрывы в Крыму

Россия использует Крым как перевалочный пункт для переправки на юг Украины, где сейчас идут жестокие бои. В последнее время на полуострове участились странные взрывы на полуострове. Масштабное ЧП произошло на военном аэродроме "Саки", когда сгорели десятки российских истребителей.

А утром 8 октября 2022 года произошла сильный пожар на Крымском мосту. Оказывается, после мощного взрыва два автомобильных пролета были обрушены, они упали в воду.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, подрыв Крымского моста был спецоперацией СБУ. В самой украинской службе безопасности шутили по этому поводу, не подтверждая официально причастность к "пламенному" событию.

4 января 2023 года утром в оккупированном Севастополе и прилегающих районах города прозвучали взрывы у военного аэродрома Бельбек. Местные паблики жаловались на "хлопки" в Севастополе – в районе Фруктового и Солдатского. Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев утверждал, что российская ПВО сбила над городом два беспилотника.

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