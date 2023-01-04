Местные паблики жалуются на "хлопки" в Севастополе – в районе Фруктового и Солдатского.

Сегодня утром в оккупированном Севастополе и близлежащих районах города прогремели взрывы.

По сообщению Радио Свобода, взрывы раздались возле военного аэродрома Бельбек. Местные паблики жалуются на "хлопки" в Севастополе – в районе Фруктового и Солдатского.

Каких-либо других данных по этому поводу нет. Также нет подтверждения работы российской ПВО.

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Взрывы на аэродроме Бельбек

Ранее взрывы на аэродроме подтверждали 1 октября. Тогда местный гауляйтер Развожаев утверждал, что случилась "внештатная ситуация": "По информации спасателей, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся".

Взрывы в Крыму - что известно

С первых дней полномасштабного вторжения Россия использует Крым в качестве перевалочного пункта для переправки боеприпасов и техники на юг Украины, где в настоящее время идут жестокие бои.

В связи с этим в последнее время участились случаи странных взрывов на полуострове. Самое громкое ЧП случилось на военном аэродроме "Саки", когда сгорели десятки истребителей ВС РФ.

В гневе оккупанты усилили преследование жителей Крыма, высказывающих поддержку Украине.

Россия оккупировала Крым в 2014 году, с тех пор Кремль превратил его в сплошную военную базу, готовясь к будущей агрессии против материковой Украины.

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